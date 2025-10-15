Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/10/2025: Lãi suất huy động tiếp tục tăng mạnh

Trong tháng 10, ngân hàng mới nhất vừa công bố tăng lãi suất tiền gửi là VCBNeo, mức tăng từ 0,25%-0,3%/năm áp dụng với một số kỳ hạn tiền gửi.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được VCBNeo công bố, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh 0,3%/năm lên 5,9%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cũng tăng mạnh 0,3%/năm lên 5,8%/năm.