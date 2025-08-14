Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/8/2025: Tăng mạnh một loạt kỳ hạn

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn 3, 6 tháng và 12 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của Techcombank, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh tăng mạnh 0,5%/năm, lên 4,25%/năm.

Đây là mức lãi suất tiền gửi gần như cao nhất thị trường hiện nay cho kỳ hạn 3 tháng, chỉ sau mức lãi suất tiền gửi trực tuyến 4,55%/năm tại VCBNeo, 4,4%/năm của MBV và VietBank, 4,35%/năm tại BaoViet Bank và Vikki Bank.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cũng được Techcombank tăng mạnh 0,5%/năm, lên mức 5,15%/năm. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 1 năm qua, lãi suất kỳ hạn này vượt ngưỡng 5%/năm.