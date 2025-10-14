Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/10/2025: Tăng lãi suất trên diện rộng

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến của NCB, lãi suất sản phẩm Tiết kiệm An Phú đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Theo đó, lãi suất ngân hàng lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất được NCB niêm yết như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-7 tháng được NCB tăng lên 5,45%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,55%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 11 tháng là 5,65%/năm.

Lãi suất tiết kiệm An Phú kỳ hạn từ 12-36 tháng đồng loạt tăng lên 5,7%/năm, đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do NCB niêm yết.