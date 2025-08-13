Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/8/2025: Tăng trở lại với một loạt kỳ hạn

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động kể từ đầu tháng 8 tăng trở lại ở một số kỳ hạn chính.

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động trung bình tăng 0,01%, lên 4,48%; tại kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,04% lên 5,07%.

Các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn chính, trong khi các ngân hàng thương mại khác ghi nhận lãi suất tiền gửi tăng lên.

Tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống đã giảm còn 6,53%/năm, thấp hơn 4 điểm cơ bản so với cuối năm 2024.