Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/10/2025: Kỳ hạn dưới 6 tháng chạm trần

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng, nhà băng này điều chỉnh tăng lãi suất. Trước đó, ngày 26/9, lãi suất Bac A Bank tăng từ 0,1-0,2%/năm với các kỳ hạn tiền gửi từ 1-11 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất được Bac A Bank niêm yết cho tài khoản tiền gửi có số dư dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 4,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,25%/năm lên 4,55%/năm.

Trong khi đó, trong lần điều chỉnh lãi suất mới nhất, lãi suất tiền gửi được điều chỉnh tăng ở các kỳ hạn ngắn.

