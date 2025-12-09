Lãi suất ngân hàng hôm nay 12/9/2025: Soi nhà băng dẫn đầu kỳ hạn 6, 12 tháng

Theo thống kê từ biểu lãi suất huy động trực tuyến do các ngân hàng thương mại đang niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng và kỳ hạn 12 tháng cao nhất đều thuộc về Ngân hàng số Vikki.

Theo đó, nhà băng này niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm, mức cao nhất thị trường.

Cùng kỳ hạn 6 tháng theo hình thức tiết kiệm trực tuyến, Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba về lãi suất, tương đương mức 5,6% và 5,5%/năm.