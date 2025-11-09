Lãi suất ngân hàng hôm nay 11/9/2025: Nhà băng đầu tiên điều chỉnh lãi suất

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên trong tháng 9, đồng thời là ngân hàng thứ hai kể từ đầu tháng 8, giảm lãi suất huy động.

Đáng chú ý, bên cạnh việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở hầu hết kỳ hạn, GPBank lại tăng lãi suất ở một số kỳ hạn ngắn khi gửi tiết kiệm tại quầy.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được nhà băng này cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,15%/năm, còn 3,8%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,15%/năm, còn 3,9%/năm.