Lãi suất ngân hàng hôm nay 11/8/2025: Một nhà băng đồng loạt điều chỉnh lãi gửi trực tuyến

Kể từ hôm nay, 11/8/2025, lãi suất huy động trực tuyến tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đồng loạt giảm 0,1%/năm, áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng nhà băng này thay đổi biểu lãi suất huy động kể từ giữa tháng 3/2025.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do ABBank áp dụng kể từ hôm nay, sau khi giảm lãi suất 0,1%/năm các kỳ hạn, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 3,1%/năm đối với tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng giảm xuống còn 3,3%/năm, trong khi lãi suất các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng cũng giảm xuống còn 3,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,3%/năm từ hôm nay. Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi 5,4%/năm được niêm yết mới cho các kỳ hạn từ 7 – 11 tháng và kỳ hạn 13 – 15 tháng.