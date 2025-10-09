Lãi suất ngân hàng hôm nay 10/9/2025: Khoảng lặng hiếm có trên thị trường lãi suất

Lãi suất huy động tại thị trường trong nước tiếp tục không thay đổi trong những ngày gần đây.

Từ đầu tháng 8 đến nay, chỉ duy nhất Ngân hàng An Bình (ABBank) điều chỉnh lãi suất huy động một cách chính thức khi công bố giảm 0,1%/năm với tất cả các kỳ hạn tiền gửi từ 1-60 tháng.

Một số ngân hàng điều chỉnh "dè dặt" bằng cách tặng thêm lãi suất huy động cho người gửi tiền, nhưng có thời hạn và kèm theo điều kiện bắt buộc.