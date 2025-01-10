Lãi suất ngân hàng hôm nay 1/10/2025: ‘Ông lớn’ Big4 bất ngờ có động thái lạ

Cùng thời điểm Ngân hàng MB tặng thêm lãi suất lên tới 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đồng loạt triển khai nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Đây có thể xem là động thái lạ của Vietcombank, bởi nhà băng này vốn luôn duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất không chỉ trong nhóm ngân hàng Big4 mà cả thị trường.

Thậm chí, sau nhiều lần biến đổi lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại, Vietcombank vẫn giữ nguyên mức lãi suất thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Theo thông báo vừa được Vietcombank phát đi, ngân hàng chính thức công bố chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến từ ngày 25/9 đến 31/10.