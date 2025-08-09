Lãi suất ngân hàng 8/9/2025: Lãi suất huy động thực tế khác xa niêm yết

Lãi suất huy động trực tuyến tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) niêm yết đang thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, theo thông tin hiển thị trên ứng dụng của nhà băng này, lãi suất thực tế còn cao hơn so với mức lãi suất được MBV niêm yết công khai.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được MBV niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm thực tế MBV trả cho người gửi tiền cao hơn từ 0,3%-0,4%/năm so với niêm yết.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm thực nhận khi khách hàng gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm (cao hơn 0,4%/năm so với niêm yết); 2 tháng là 4,5%/năm (cao hơn 0,3%/năm); kỳ hạn 3 tháng là 4,7%/năm (cao hơn 0,3%/năm).