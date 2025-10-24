Lãi suất cho vay các ngân hàng tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), 9 tháng đầu năm 2025, lãi suất cho vay giảm 0,63%/năm so với cuối năm 2023. Thống kê của VietNamNet với các ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 9/2025 cho thấy, hầu hết đã giảm lãi suất cho vay bình quân so với tháng 8.

Trong khi đó, tháng 9 ghi nhận 7 ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân (tháng 8 là 13 ngân hàng), bao gồm: TPBank tăng 0,2%/năm, ACB tăng 0,19%/năm, Vietcombank tăng 0,1%/năm, OCB tăng 0,08%/năm, KienLong Bank tăng 0,07%/năm, Techcombank tăng 0,06%/năm và GPBank tăng 0,05%/năm.

Một số ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch bình quân giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, như ABBank, BVBank, Eximbank, PGBank, Saigonbank, SCB, SeABank, VCBNeo...

Ngược lại, ở chiều giảm, BaoVietBank ghi nhận mức giảm mạnh nhất về lãi suất cho vay bình quân so với tháng trước, tới 1,19%/năm.