Lại Lý Huynh hạ kỳ thủ Trung Quốc, làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam

Chiều 27/9 tại Thượng Hải, kỳ thủ Lại Lý Huynh đã đánh bại Doãn Thắng 3-1 trong trận chung kết, giúp Việt Nam lần đầu tiên vô địch thế giới môn cờ tướng. Đây là dấu mốc lịch sử, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài hơn ba thập kỷ của Trung Quốc.

Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn khi Doãn Thắng, mới 20 tuổi, nhập cuộc tự tin và tạo ưu thế. Tuy nhiên, một sai lầm chí mạng ở trung cuộc khiến anh mất quân quan trọng, mở ra cơ hội cho Lý Huynh bẻ gãy thế cờ.