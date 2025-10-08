Lai lịch tàu Sheng Li được đề xuất đánh chìm tạo điểm lặn ở Côn Đảo

Trước thông tin công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive gửi văn bản cho Sở Du lịch TP.HCM đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo, PLO đã tìm hiểu thông tin về lai lịch, phương án xử lý con tàu này thời gian qua.

Được biết, từ thời điểm trước sáp nhập 1-7-2025, liên quan đến xử lý tàu Sheng Li, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã tổ chức nhiều cuộc họp. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây cũng đã từng tiếp nhận văn bản của công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo.

Bán đấu giá xác tàu

Cụ thể, cách đây khoảng 2 năm, tàu Sheng Li trôi dạt tự do, được lực lượng chức năng kéo về, neo đậu tại cảng Hải đội R33 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, đóng quân tại Côn Đảo) chờ xử lý.

Tháng 8-2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã ban hành kế hoạch di dời tàu đến neo đậu tại khu neo đậu tại khu tránh trú bão huyện Côn Đảo (cách vị trí neo ở Hải đội R33 1,5km).

Trong thời gian neo đậu, tàu Sheng Li trở thành một điểm check in, chụp hình của nhiều bạn trẻ người dân địa phương và khách du lịch khi đến Côn Đảo.