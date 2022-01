Lãi đột biến gấp 5 lần, triệu người khó khăn ông lớn vẫn thắng đậm

Vicostone ghi nhận lãi trước thuế gần 2.100 tỷ đồng năm 2021 nhờ doanh thu tăng mạnh, đặc biệt xuất khẩu sang thị trường Canada tăng trưởng 150%. Với mức lợi nhuận nói trên, Vicostone vượt 9,2% so với mục tiêu đặt ra tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2021. Cổ phiếu VCS tăng gần 40% trong năm 2021, nhỉnh hơn mức tăng của VN-Index, khoảng hơn 30%.

Chứng khoán VNDirect cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với mức 860 và 480 tỷ đồng lợi nhuận năm 2020 và 2019. Doanh nghiệp ghi nhận tổng tải sản tăng gấp đôi lên gần 28,6 nghìn tỷ đồng.

Doanh nghiệp lãi đột biến trong năm 2021, triển vọng tươi sáng 2022

Tập đoàn FPT của ông Trương Gia Bình chưa công bố lợi nhuận cả năm nhưng trong 11 tháng ghi nhận doanh thu đạt 31,8 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần 21% và 20% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của PV GAS dự kiến vượt 19% kế hoạch, ước đạt 8.380 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước gần 6.000 tỷ đồng. Doanh thu ước đạt 80 nghìn tỷ đồng, cũng vượt 14% chỉ tiêu năm. Một DN họ dầu khí là PV Power ước đạt gần 25,2 nghìn doanh thu và hơn 1,9 nghìn tỷ đồng lợi nhuận năm 2021. Riêng lợi nhuận đạt 145% kế hoạch năm.

Nhiều DN ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ và vượt kế hoạch năm như PJICO ước lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 1,6 lần so với năm 2020 lên 350 tỷ đồng; PVOil ước lợi nhuận trước thuế đạt 884 tỷ đồng, vượt 121% kế hoạch; Chứng khoán BIDV ước lợi nhuận đạt 430 tỷ đồng trong cả năm 2021, vượt 139% kế hoạch năm và gấp 2,7 lần năm trước. Vận tải và Xếp dỡ Hải An ước lợi nhuận sau thuế đạt 389 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với mục tiêu đề ra và tăng 165% so với khoản lãi năm 2020.

Triển vọng tươi sáng trong 2022