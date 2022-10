Lady Mây 'Ca Sĩ Mặt Nạ' được gọi là 'tiểu Diva', khán giả truy tìm danh tính

All The Man That I Need được biết đến là một trong những hit lớn, đồng thời cũng là "bài tủ" của huyền thoại Whitney Houston, được cô yêu thích và trình diễn trong các show diễn của mình suốt những năm thập niên 90.

Đặc biệt, với màn thể hiện ca khúc huyền thoại All The Man That I Need của Whitney Houston, Lady Mây tiếp tục nhận được vô số lời khen từ khán giả.

Chính vì màn trình diễn nào của Whitney cũng thành công và mang đến một sắc thái khác nhau nên đó là một thử thách rất lớn mà Lady Mây phải đối mặt. Tuy nhiên, giọng hát đẹp của Lady Mây đã hoàn toàn chinh phục và thoả lòng mong đợi của người nghe.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Tóc Tiên đã đưa ra nhận xét: "Ở đây thì Tiên và anh Thành đã nghe Lady Mây hát mấy lần rồi, mà chưa có vòng vào có thể đóng miệng lại… Giọng hát của Mây đối với chị là một báu vật".

Trước câu nói này của Tóc Tiên, Lady Mây đã vô cùng xúc động. Còn Đức Phúc thì cho rằng giọng Lady Mây hội tụ quá nhiều tinh hoa và một từ "đẹp" không đủ để nói về giọng hát của cô.

Cố vấn Anh Tú khiến Trấn Thành, Tóc Tiên bất ngờ khi liệt kê ra 3 cái tên nghi vấn gồm Myra Trần, Lâm Bảo Ngọc và Hương Tràm khi nhắc đến Lady Mây.

Trong khi đó khán giả cho rằng bản cover của Lady Mây khiến họ cảm thấy “nổi da gà” và cực thích thú khi nghe được một All the Man That I Need rất mới.

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, bản cover này nhận về nhiều sự chia sẻ và phản ứng rất tích cực của khán giả. "Theo dõi hành trình của Lady Mây ở The Masked Singer Vietnam, mình thực sự nể phục trước cách chọn bài và xử lý ca khúc của cô nàng này. All the Man That I Need giống như một bức tường thành, nhưng Lady Mây đã thể hiện rất cảm xúc, đậm chất riêng. Đúng là tiểu diva mới của Việt Nam!", "Giọng hát quá hay, nghe mà nổi da gà, hi vọng được xem thêm nhiều tiết mục của Lady Mây", "Truyền nhân Whitney Houston, hát như vậy thì nhiều ca sĩ khác chắc ngại song ca cùng luôn á. Biết là các đối thủ khác cũng không phải dạng vừa nhưng thực sự Lady Mây không quán quân thì quá phí", nhiều khán giả đã để lại bình luận bên dưới phần thể hiện của Lady Mây.