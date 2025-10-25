'Lạc' vào thủ phủ chung cư mini vượt tầng ngộp thở

Tại “thủ phủ” chung cư mini Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội), nhà ở gia đình “đội lốt” chung cư mini, cao tầng chen nhau "mọc" lên giữa ngõ, ngách nhỏ... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Sau thảm hoạ cháy chung cư mini làm 56 người chết, công tác quản lý và PCCC được siết chặt, nhưng tại nhiều khu vực ở Hà Nội, tình trạng nhà ở gia đình “đội lốt” chung cư mini, xây sai phép vẫn âm thầm diễn ra. Đơn cử, tại “thủ phủ” chung cư mini Triều Khúc (phường Thanh Liệt), những công trình cao 8-9 tầng vẫn mọc lên giữa ngõ, ngách nhỏ... Trong vai người có nhu cầu mua toà chung cư mini, PV được môi giới tên N. dẫn đi xem thực tế những toà đang được rao bán, chuyển nhượng tại “thủ phủ” chung cư mini Triều Khúc (xã Tân Triều cũ) nay thuộc phường Thanh Liệt. Những toà nhà này đều có thang máy, thiết kế 3-4 căn hộ mỗi tầng. Có thể kể đến là 2 toà chung cư mini cạnh nhau, nằm sâu trong ngõ 98 Tân Triều. Môi giới này cho biết, 2 toà nhà này cao 9 tầng với 27 căn hộ dùng cho mục đích kinh doanh, chủ nhà đang rao bán với giá hơn 17 tỷ đồng mỗi toà. “2 toà chung cư mini này mới được đưa vào khai thác mấy tháng, hiện doanh thu từ cho thuê mỗi toà hơn 100 triệu đồng/tháng. Rất phù hợp để kinh doanh, khai thác dòng tiền bởi khu vực này gần các trường đại học lớn, tập trung nhiều sinh viên thuê trọ. Căn hộ chung cư mini cho thuê luôn đông khách”, môi giới giới thiệu. Tại ngõ 87 Yên Xá (cũng thuộc xã Tân Triều cũ), một toà nhà chung mini cao 7 tầng với 17 căn hộ cũng đang được chủ nhà rao bán với giá gần 14 tỷ đồng. Một toà chung cư mini tại ngõ 188 Triều Khúc cũng đang được chào bán công khai. Cũng theo ghi nhận của PV, tại ngõ 83 Tân Triều có nhiều toà chung cư mini cao 7-8 tầng mọc lên. Không khó để bắt gặp những tấm biển với thông tin rao cho thuê chung cư mini tại khu vực Tân Triều, Triều Khúc... Chia sẻ với PV, một người dân sinh sống tại Triều Khúc cho biết: “Khu vực này chỉ được cấp phép xây nhà riêng lẻ cao 5 tầng + 1 tum. Thế nhưng tất cả đều biến tướng, xây cao 8-9 tầng; cứ xây xong là chủ nhà cho thuê, người ở đông lắm. Với ngõ, ngách nhỏ chỉ khoảng 2m nếu xảy ra cháy nổ thì xe cứu hoả rất khó tiếp cận”. Nhiều chung cư mini tại Tân Triều, Yên Xá mà môi giới chào bán được UBND huyện Thanh Trì cũ cấp giấy phép xây dựng giữa năm 2024, với chiều cao chỉ 5 tầng +1 tum. Theo quan sát của phóng viên, khu vực Triều Khúc có nhiều toà nhà xây cao 8-9 tầng chia nhỏ phòng từ 15 đến 30 m2. Mỗi phòng được lắp sẵn bình nóng lạnh, bếp mini và đồng hồ điện nước riêng - đặc trưng của các căn hộ mini cho thuê. Đa số các căn đã kín người thuê, treo biển “căn hộ cao cấp cho thuê - đầy đủ tiện nghi”. Dù mang danh “nhà ở riêng lẻ”, nhưng về hình thức, công năng và quy mô, các công trình này không khác gì chung cư mini - loại hình vốn đã bộc lộ nhiều rủi ro về an toàn.

﻿

﻿Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt khẳng định, trên địa bàn hiện không có công trình nào được cấp phép xây dựng chung cư mini. Tất cả đều là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, sau khi xây xong, nhiều chủ nhà ngăn chia thành nhiều căn hộ cho thuê. Nói về những toà chung cư mini tại Tân Triều, Triều Khúc được PV đề cập trong bài viết, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt cho biết, đây là những công trình xây dựng từ trước. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, phường Thanh Liệt cũng chưa nhận được hồ sơ bàn giao từ chính quyền trước đây (UBND xã Tân Triều - PV) nên rất khó xử lý.