Lạc bước dưới vòm hoa tử đằng ở khu vườn cổ nhất nước Úc
31/10/2025 20:08
Mỗi độ xuân về, Botanic Garden - khu vườn thực vật lâu đời bậc nhất nước Úc tại thành phố Adelaide - lại khoác lên mình tấm áo lộng lẫy của hoa tử đằng tím.
Những mái vòm hoa rực rỡ tím và trắng tại khu Wisteria Arbours, nằm cạnh khu Mediterranean Garden, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của du khách và người dân địa phương.
Từ tháng 9 - 11, cả khu vườn như bừng sáng bởi những chùm hoa buông rũ mềm mại, hương thơm thanh khiết lan tỏa trong không khí se lạnh. Dưới ánh nắng nhẹ, từng dải hoa đung đưa theo gió, tạo nên khung cảnh nên thơ tựa như bước ra từ bức tranh.
Đi dạo dưới những vòm tử đằng, du khách sẽ cảm nhận được sự an yên và tươi mới len lỏi trong từng hơi thở. Tiếng chim hót lẫn trong tiếng gió, mùi cỏ cây hòa quyện cùng hương hoa dịu ngọt, tất cả tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên khiến bước chân chậm lại.
Những hàng ghế được bố trí dọc lối đi giúp du khách có thể dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh hay đơn giản chỉ để tận hưởng phút giây lặng lẽ giữa lòng thành phố. Không chỉ là điểm check-in được yêu thích, mùa tử đằng còn là dịp Adelaide Botanic Garden thu hút hàng ngàn du khách yêu thiên nhiên đến chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của mùa xuân nước Úc.
Thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng hoa tử đằng là từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11, khi hoa nở rộ và sắc tím phủ kín toàn bộ mái vòm. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn là lúc ánh sáng dịu dàng nhất, tạo điều kiện tuyệt vời cho việc chụp ảnh.
Được thành lập năm 1857, Adelaide Botanic Garden là một trong những vườn thực vật lớn và cổ nhất nước Úc, trải rộng hơn 50 hécta ngay trung tâm thành phố. Nơi đây không chỉ là ''lá phổi xanh'' mà còn là không gian lưu giữ hơn 2.500 loài thực vật đến từ khắp thế giới.
Công trình Palm House hơn 140 năm tuổi và nhà kính Bicentennial Conservatory là một trong những kiến trúc đơn vòm lớn nhất Nam bán cầu, minh chứng cho sự giao hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật kiến trúc.
Adelaide Botanic Garden nằm trên trục đường North Terrace, chỉ cách trung tâm thành phố vài phút đi bộ, mở cửa miễn phí cho du khách tham quan quanh năm.