Lạc bước dưới vòm hoa tử đằng ở khu vườn cổ nhất nước Úc

Được thành lập năm 1857, Adelaide Botanic Garden là một trong những vườn thực vật lớn và cổ nhất nước Úc, trải rộng hơn 50 hécta ngay trung tâm thành phố. Nơi đây không chỉ là ''lá phổi xanh'' mà còn là không gian lưu giữ hơn 2.500 loài thực vật đến từ khắp thế giới.