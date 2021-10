La Vân Hi bị bạn diễn tát vào mặt đến mức phải nhập viện

Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin khiến fan hâm mộ của La Vân Hi vô cùng lo lắng, đó nam diễn viên bị bạn diễn tát đến mức phải nhập viện. Theo trang chính thức của đoàn phim Người theo đuổi ánh sáng, diễn biến vụ việc như sau: "Trong một phân cảnh giữa nhân vật La Bản (La Vân Hi thủ vai) khi không cứu giúp được đồng đội Đại Bàng (Kỷ Hoán Bác thủ vai) đã tức giận và tát vào mặt La Bản. Nhưng do diễn viên không khống chế được lực và khoảng cách an toàn nên đã khiến La Vân Hi bị thương ngoài ý muốn. Sau đó La Vân Hi được đưa tới bệnh viện điều trị và theo dõi sức khỏe. Đoàn phim đăng bài xin lỗi tới La Vân Hi và fans của anh, cảm ơn vì mọi người đã quan tâm".

Theo nhiều đồn đoán khác, có vẻ không những bị tát vào mặt. La Vân Hi còn bị lôi dậy và đấm tiếp, sau đó đoàn phim mới phát hiện và nhanh chóng đưa La Vân Hi đi bệnh viện.