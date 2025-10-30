La Traviata - sức sống lâu bền của kiệt tác opera là ngoại lệ của Giuseppe Verdi

Mối tình giữa Violetta và Alfredo không được rút ra từ truyện lịch sử hay huyền thoại như truyền thống vào thời Verdi. Đó là câu chuyện lãng mạn về một mối tình giữa nàng kỹ nữ và một chàng quý tộc trẻ tuổi đặt trong bối cảnh những năm 1850. Điều này từng gây tranh cãi nhưng cũng là yếu tố làm nên vẻ đẹp vượt thời gian của nhạc kịch này.

Verdi và cuộc cách mạng hiện thực trong opera Ý

La Traviata được nhà soạn nhạc huyền thoại Giuseppe Verdi sáng tác dựa trên cốt truyện Trà hoa nữ (La Dame aux Camélias) của nhà văn Pháp Alexandre Dumas (con). Vở diễn tái hiện câu chuyện tình yêu lãng mạn và bi thảm giữa nàng kỹ nữ Violetta Valéry và chàng quý tộc trẻ Alfredo Germont. Mối tình của họ bị chia cắt bởi định kiến xã hội và bệnh tật, dẫn đến kết thúc bi thương.

Tiếng hợp xướng vang lên trong bản Libiamo ne’ lieti calici (Hãy cùng uống những ly rượu vui), khắc họa thế giới phù hoa của giới thượng lưu Paris.

Khi La Traviata lần đầu vang lên tại Nhà hát La Fenice năm 1853, khán phòng bùng lên không phải bởi những tràng pháo tay, mà là tiếng cười nhạo. Công chúng Venice khi ấy không thể chấp nhận một câu chuyện quá “đời thường” được đặt trên sân khấu opera - nơi vốn chỉ dành cho những anh hùng, vua chúa hay bi kịch cổ điển. Họ từ chối Violetta Valéry và cho rằng Verdi đã hạ thấp tính “cao quý” của nghệ thuật.