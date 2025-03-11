Lá thường xuân - Thảo dược chữa lành hô hấp được tin dùng trăm năm

Lá thường xuân - Dược liệu quý từ thiên nhiên
Từ lâu cây thường xuân đã được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong việc điều trị triệu chứng ho, viêm đường hô hấp.
Lá Thường xuân là dược liệu trị ho hiệu quả
Loài cây này có tên khoa học là Hedera Helix L. Đây là loại cây dây leo có chiều cao từ 20 - 30m với lá cây mọc so le. Khi còn non lá cây nhỏ, có lông và xẻ thùy. Khi trưởng thành, lá phát triển to hơn, có hình bầu dục. Quả thường xuân mọng, hình cầu, có màu đen và thường mọc thành cụm.
Được biết, lá thường xuân có chứa một số hoạt chất có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh như Saponin, Flavonoid, alkaloid, dẫn xuất của acid phenolic, chất béo... Chính vì thế từ hàng trăm năm nay, thảo dược này đã được sử dụng trong một số bài thuốc chữa bệnh.
Thảo dược tự nhiên trị ho, chữa lành đường hô hấp
Từ nhiều thập kỷ trước, lá thường xuân đã được biết đến với nhiều đặc tính chữa bệnh. “Cha đẻ của nền y học” là Hippocrates đã khẳng định những lợi ích của dược liệu này đối với sức khỏe con người. Năm 1998, Hội đồng Khoa học châu Âu đã công nhận hiệu quả làm giảm ho của lá thường xuân. Một số công dụng nổi bật của lá thường xuân có thể kể đến như kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, chống co thắt.
Đặc biệt, lá thường xuân có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng của một số bệnh liên quan đến đường hô hấp như: giảm ho, tiêu nhầy, làm loãng dịch đờm, hỗ trợ làm giãn phế quản. Chính vì thế, cao khô lá thường xuân được sử dụng trong một số loại thuốc thảo dược để điều trị ho có đờm, viêm phế quản, viêm đường hô hấp,...Chúng được đánh giá là sản phẩm an toàn và mang lại hiệu quả bền vững lâu dài cho người sử dụng.
Cao khô lá thường xuân được sử dụng trong một số loại thuốc thảo dược trị ho
Prospan - Thuốc trị ho từ cao khô lá thường xuân
Để hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc ức chế phản xạ ho với nhiều tác dụng phụ, xu hướng tìm đến giải pháp điều trị ho từ thảo dược được nhiều người ưu tiên lựa chọn.
Prospan là thuốc ho nổi tiếng của Đức được sản xuất và phát triển bởi công ty Engelhard Arzneimittel dựa trên những công dụng quý của lá Thường xuân. Điểm đặc biệt là lá Thường xuân trong Prospan được chiết xuất theo quy trình độc quyền của Engelhard, được cấp bằng sáng chế của Engelhard và được đăng ký bản quyền tại Cơ quan sáng chế Châu Âu (EPO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế Giới (WIPO). Dịch chiết lá thường xuân trong thuốc ho Prospan có tác dụng hóa lỏng đờm, chống co thắt phế quản và giúp giảm ho tự nhiên mà không làm mất phản xạ ho tự nhiên của cơ thể.
Sau 75 năm lưu hành trên thị trường, sản phẩm ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng và được tin dùng ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.
Thuốc ho Prospan được Sohaco Group - Tập đoàn Dược phẩm uy tín tại Việt Nam nhập khẩu nguyên hộp từ Đức và được phân phối tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm có ba dạng bào chế đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng người dùng gồm: Prospan Syrup - Dạng siro, an toàn cho trẻ từ 0 tháng tuổi trở lên, Prospan Forte - Dạng siro hương bạc hà, cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn và Prospan Lozenges - Viên ngậm mềm, không gây rát lưỡi, cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn.
Thuốc ho Prospan là thảo dược trị ho an toàn cho mọi gia đình
Không chỉ có tác dụng điều trị ho, Prospan còn được người dùng yêu thích bởi không chứa đường, cồn hay chất tạo màu. Đây là sản phẩm chăm sóc hô hấp có độ an toàn cao phù hợp với cả trẻ sơ sinh, người tiểu đường và người ăn kiêng.
Từ một loại cây dây leo quen thuộc trong tự nhiên, lá Thường xuân đã chứng minh được giá trị bền vững trong việc điều trị bệnh về đường hô hấp. Tinh hoa ấy đã được hội tụ trong thảo dược Prospan, mang đến giải pháp trị ho an toàn hiệu quả, được tin dùng qua nhiều thế hệ.
