Lá thường xuân - Thảo dược chữa lành hô hấp được tin dùng trăm năm

Loài cây này có tên khoa học là Hedera Helix L. Đây là loại cây dây leo có chiều cao từ 20 - 30m với lá cây mọc so le. Khi còn non lá cây nhỏ, có lông và xẻ thùy. Khi trưởng thành, lá phát triển to hơn, có hình bầu dục. Quả thường xuân mọng, hình cầu, có màu đen và thường mọc thành cụm.

Từ lâu cây thường xuân đã được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong việc điều trị triệu chứng ho, viêm đường hô hấp.

Được biết, lá thường xuân có chứa một số hoạt chất có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh như Saponin, Flavonoid, alkaloid, dẫn xuất của acid phenolic, chất béo... Chính vì thế từ hàng trăm năm nay, thảo dược này đã được sử dụng trong một số bài thuốc chữa bệnh.

Thảo dược tự nhiên trị ho, chữa lành đường hô hấp

Từ nhiều thập kỷ trước, lá thường xuân đã được biết đến với nhiều đặc tính chữa bệnh. “Cha đẻ của nền y học” là Hippocrates đã khẳng định những lợi ích của dược liệu này đối với sức khỏe con người. Năm 1998, Hội đồng Khoa học châu Âu đã công nhận hiệu quả làm giảm ho của lá thường xuân. Một số công dụng nổi bật của lá thường xuân có thể kể đến như kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, chống co thắt.

Đặc biệt, lá thường xuân có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng của một số bệnh liên quan đến đường hô hấp như: giảm ho, tiêu nhầy, làm loãng dịch đờm, hỗ trợ làm giãn phế quản. Chính vì thế, cao khô lá thường xuân được sử dụng trong một số loại thuốc thảo dược để điều trị ho có đờm, viêm phế quản, viêm đường hô hấp,...Chúng được đánh giá là sản phẩm an toàn và mang lại hiệu quả bền vững lâu dài cho người sử dụng.