Lá thư của Chủ tịch nước là động lực với cô bé tật nguyền mơ làm bác sĩ

Your browser does not support the audio element.

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ 16 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đạt giải cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng".

"Bác Chủ tịch nước biết cả ước mơ của con"

Câu chuyện của cô bé mồ côi Nguyễn Thị Hoàng Oanh tại TPHCM được chia sẻ trong cuộc gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiều tối 19/11/2021 tại Phủ Chủ tịch. Oanh là một trong 16 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật nhưng vượt khó vươn lên. Các em vừa đạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học, vẽ tranh "Vì một Việt Nam tất thắng".

Cô bé Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã được cô giáo chủ nhiệm đưa từ TPHCM ra Hà Nội. Cô giáo Đông Hà kể về cô học trò mồ côi ba mẹ từ nhỏ, đến năm 10 tuổi lại gặp tai nạn nghiêm trọng, bị mất một chân nhưng chưa bao giờ để mọi người thương hại mà luôn thể hiện sự mạnh mẽ như người bình thường.

Khoảng 3 năm trước, cô bé xuất thân từ khu lao động nghèo ở vùng ven TPHCM đã bất ngờ khi được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Thủ tướng Chính phủ) gửi thư động viên.