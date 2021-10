‘Là phẳng’ bụng bằng chế độ ăn uống khoa học

Trista Best, một chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One Supplement cho biết, ngay cả khi ăn các loại thực phẩm lành mạnh cũng có thể gây đầy hơi nếu bạn ăn quá nhanh và không để ý đến khẩu phần ăn của mình.

Ăn chậm, nhai kĩ giúp bạn chống lại hiện tượng đầy hơi.

Khi bạn hấp thụ thức ăn nhanh chóng, bạn sẽ nuốt phải nhiều không khí hơn, dẫn đến đầy hơi. Các loại thực phẩm gây viêm như gluten hoặc các sản phẩm từ sữa hoặc thậm chí các bữa ăn nhiều chất xơ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đầy hơi và chướng bụng, đặc biệt là khi các enzym cần thiết không có trong ruột để tiêu hóa đầy đủ.

Trista Best nói: ‘Tích hợp từ từ các loại rau họ cải và thực phẩm giàu chất xơ là một cách tốt để ngăn ngừa đầy hơi’.

