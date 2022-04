Là một bà mẹ, tôi rùng mình khi con hồn nhiên nói: "Cú nhảy lầu trong MV của Sơn Tùng là GIẢI THOÁT"

MV There's no one at all của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt chứa đựng ca từ và hình ảnh của sự cô đơn, bị bỏ rơi và tiêu cực. Hình ảnh Sơn Tùng chạy, Sơn Tùng khóc, Sơn Tùng nhếch mép, Sơn Tùng cô đơn khá ám ảnh.

Nhưng ám ảnh hơn là khúc cuối vào lúc "no one at all" được lặp lại liên tục, giọt nước mắt chảy ra và cái buông người lạnh lẽo từ trên cao đầy bế tắc và tuyệt vọng. Có khi là lời Sơn Tùng muốn cảnh báo cho các bậc phụ huynh hãy lưu tâm đến con mình chăng?

Nhưng người xem Sơn Tùng nhiều hơn lại là con tôi và đám bạn của nó, chúng coi Sơn Tùng như thần tượng. Chúng đang xem MV ấy, cái kết ấy như 1 sự động viên cho cái tôi đầy bản ngã, một cái kết dù người lớn nghĩ là bế tắc, nhưng lũ trẻ có thể hiểu lầm là sự giải thoát?



Tôi đã ngay lập tức hỏi con mình:

- Con nghĩ thế nào về MV này của Sơn Tùng?