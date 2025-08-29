MU của HLV Ruben Amorim lại có thêm 1 trận thua đáng xấu hổ khi vừa bị đội bóng vô danh Grimsby Town loại ở vòng 2 Carabao Cup 2025 - 2026, 11 năm sau cơn ác mộng ở Milton Keynes. Lạ lùng kết quả mùa này của MU giống hệt 11 năm trước.

Đã 11 năm trôi qua kể từ lần cuối Manchester United chơi ở vòng 2 League Cup (Carabao Cup). Louis van Gaal là người dẫn dắt "quỷ đỏ" đối đầu với MK Dons vào tháng 8 năm 2014. Cầu thủ trẻ Dele Alli đã gây ấn tượng mạnh giúp đội bóng vô danh MK Dons giành chiến thắng chấn động 4-0 trước Manchester United.

"Dĩ nhiên là tôi thất vọng, nhưng tôi có thể phân tích điều này", Van Gaal nói sau trận MU thua ở Milton Keynes, "Tôi không ngạc nhiên vì tôi biết điều gì có thể xảy ra. Tôi nghĩ rằng MK Dons đã chơi rất tốt, rất quyết liệt, và họ cũng có một chút may mắn".

Khởi đầu mùa giải năm đó của MU giống đến kỳ lạ so với mùa này. Năm 2014, MU khởi đầu mùa giải với một thất bại sít sao và hòa trong hai trận đầu tiên tại Premier League, tương tự mùa này. Cuối tuần này, MU sẽ gặp Burnley ở vòng 3 Premier League sau khi bị loại khỏi Carabao Cup. Nó diễn ra giống như 11 năm trước khi MU cũng gặp Burnley ở vòng 3 Premier League ngay sau thất bại ở Carabao Cup trước MK Dons..

Câu hỏi đặt ra là 11 cầu thủ đá chính trong đội hình MU thua MK Dons ở vòng 2 Carabao Cup 11 năm trước giờ này ra sao?

Lạ lùng kết quả mùa này của MU giống hệt 11 năm trước, khi De Gea bắt chính trong thất bại ở vòng 2 Carabao Cup của MU năm 2014. ẢNH: EPA

David de Gea

De Gea là cầu thủ duy nhất của MU góp mặt trong trận đấu đó vẫn giữ được suất đá chính. Anh tiếp tục là số 1 trong khung gỗ MU cho đến năm 2023.

Tuyển thủ Tây Ban Nha rời Old Trafford với 415 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, cùng các danh hiệu vô địch FA Cup, League Cup và Europa League. Sau một năm nghỉ thi đấu, anh gia nhập Fiorentina vào năm 2024 và giúp đội bóng này lọt vào bán kết Conference League mùa trước.

Marnick Vermijl

Hậu vệ cánh người Bỉ Vermijl mới chỉ chơi trận thứ hai cho MU đêm đó, và đó cũng là trận cuối cùng của anh. Anh chuyển đến Sheffield Wednesday trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Anh cũng được ra sân tại Carabao Cup trong màu áo Preston và Scunthorpe.

Sau một thời gian chơi ở giải hạng hai Hà Lan cùng MVV Maastricht, anh trở lại Bỉ vào năm 2020. Vermijl dành năm năm tiếp theo chơi cho đội bóng hạng dưới Thes và sau đó gia nhập đội bóng hạng tư Bocholt.