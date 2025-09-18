Lạ lùng 'Giải vô địch đào mộ quốc tế'

Mục tiêu của Giải vô địch đào mộ quốc tế là tôn vinh nghề đào mộ và thu hút người trẻ gắn bó với công việc này. Ảnh: MTFE

Hàng năm, những người thợ đào mộ từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau tụ họp tại Hungary để tham gia Giải vô địch Đào mộ Quốc tế. Đây là một sự kiện độc đáo nhằm tôn vinh nghề nghiệp đặc biệt này và thu hút thế hệ trẻ.

Kể từ năm 2016, Hiệp hội Vận hành và Bảo trì Nghĩa trang Hungary (MTFE) đã tổ chức cuộc thi đào mộ, với mục tiêu nâng cao uy tín nghề nghiệp và thể hiện kỹ năng của những người thợ đào mộ. Mỗi đội tham gia gồm 2 người, nhiệm vụ là đào một ngôi mộ có kích thước tiêu chuẩn: dài 2m, rộng 80cm và sâu 1,6m trong vòng 2 tiếng.

Sau đó, họ phải lấp khoảng 2,5 tấn đất để tạo thành một ngôi mộ hoàn chỉnh. Các đội thi được đánh giá dựa trên thang điểm 10, với các tiêu chí chính là tốc độ, tính thẩm mỹ và độ chính xác. Chính sự độc lạ của thử thách này đã khiến cuộc thi trở thành tâm điểm, thu hút không chỉ giới chuyên môn mà cả người dân hiếu kỳ đến theo dõi và cổ vũ.

Đội của Hungary - Parakletosz Nonprofit Kft - đã xuất sắc giành giải nhất năm thứ 2 liên tiếp. Hai thành viên László Kiss và Robert Nagy đã hoàn thành phần thi với thành tích đáng ngưỡng mộ: 1 giờ 33 phút và 20 giây. Theo thông tin từ MTFE, chiến thắng của họ đến từ kinh nghiệm làm việc hàng ngày, chứ không phải do bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào.

Đội tuyển đến từ Nga - đại diện cho Nhà hỏa táng Novosibirsk - về cuối cùng. Họ đổ lỗi cho thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình.

Cuộc thi không chỉ là một sân chơi để tranh tài, mà còn là một cách để các nhà tổ chức ghi nhận sự vất vả của những người thợ đào mộ. Công việc này không chỉ đòi hỏi sức khỏe, mà còn cần cả sự dẻo dai về tinh thần. Đây là một nỗ lực nhằm tôn vinh một nghề nghiệp lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa trong xã hội.

Gia Vũ (theo Oddity Central)