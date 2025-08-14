Lạ lùng: 2 vụ án về gà lôi trắng đều do tài khoản Facebook ''Quốc Huy' đặt mua gà

Những ngày qua dư luận xôn xao về vụ án anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) - người nông dân nuôi gà lôi trắng bị TAND Khu vực 5 - Hưng Yên tuyên án sơ thẩm 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo cáo trạng, anh Thái Khắc Thành sau khi nhân giống đã bán 10 con gà lôi trắng cho một đối tượng có tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Quốc Huy". Sau đó, trong quá trình đi giao gà đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Đáng chú ý, trong một vụ án khác, một bị cáo nuôi gà lôi và được một tài khoản Facebook tên "Quốc Huy" (không rõ lai lịch) hỏi mua. Sau đó quá trình giao hàng cũng bị bắt quả tang...

Bán 10 con gà lôi trắng cho tài khoản "Quốc Huy"﻿

Cụ thể, tháng 4-2024, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên bị cáo NBH mức án 30 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. (án sơ thẩm 30 tháng tù giam).