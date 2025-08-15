La Liga 2025-26 khai mạc: Trung tâm vũ trụ Lamine Yamal

Giữa làn gió đổi thay, La Liga 2025-26 khởi tranh cuối tuần này với không ít câu chuyện mới, nhưng cũng có những tâm điểm khó mà lay chuyển.

Một trong số đó là Lamine Yamal – viên ngọc trẻ của Barcelona – người bắt đầu mùa giải với chiếc áo số 10, số áo gắn liền với di sản khổng lồ từ Lionel Messi. Ở tuổi 18, anh mang theo hy vọng tái hiện một thời hoàng kim.

Lamine Yamal là trung tâm của La Liga mùa giải mới. Ảnh: FCB

Barcelona – Yamal là điểm tựa giữa biến động

Mùa hè của Barca giống bản nhạc hỗn độn giữa khó khăn tài chính và những động thái mạnh mẽ để giữ sức cạnh tranh. Quá trình chuẩn bị gắn với những tranh cãi liên quan đến Ter Stegen, và trước thềm bóng lăn thì Blaugrana mới kịp đăng ký Joan Garcia từ Espanyol theo điều khoản đặc biệt của La Liga.

Trước đó, Roony Bardghji – tài năng trẻ từ Copenhagen – được đưa về với giá 2,5 triệu euro. Marcus Rashford đến theo dạng cho mượn. Song, việc Inigo Martinez sang Al-Nassr là bất ngờ lớn vì anh rất quan trọng với Hansi Flick.