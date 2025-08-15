La Liga 2025-26 khai mạc: Trung tâm vũ trụ Lamine Yamal

Giữa làn gió đổi thay, La Liga 2025-26 khởi tranh cuối tuần này với không ít câu chuyện mới, nhưng cũng có những tâm điểm khó mà lay chuyển.
Một trong số đó là Lamine Yamal – viên ngọc trẻ của Barcelona – người bắt đầu mùa giải với chiếc áo số 10, số áo gắn liền với di sản khổng lồ từ Lionel Messi. Ở tuổi 18, anh mang theo hy vọng tái hiện một thời hoàng kim.
Barcelona – Yamal là điểm tựa giữa biến động
Mùa hè của Barca giống bản nhạc hỗn độn giữa khó khăn tài chính và những động thái mạnh mẽ để giữ sức cạnh tranh. Quá trình chuẩn bị gắn với những tranh cãi liên quan đến Ter Stegen, và trước thềm bóng lăn thì Blaugrana mới kịp đăng ký Joan Garcia từ Espanyol theo điều khoản đặc biệt của La Liga.
Trước đó, Roony Bardghji – tài năng trẻ từ Copenhagen – được đưa về với giá 2,5 triệu euro. Marcus Rashford đến theo dạng cho mượn. Song, việc Inigo Martinez sang Al-Nassr là bất ngờ lớn vì anh rất quan trọng với Hansi Flick.
Barca vẫn loay hoay với trần lương, thậm chí ban lãnh đạo phải tìm cách thế chấp cá nhân để đăng ký tân binh. Nhưng giữa tất cả, Lamine Yamal chính là bảo chứng cho niềm tin.
Kết thúc giao hữu hè với tư cách vua phá lưới đội (4 bàn), Yamal giờ trở thành biểu tượng mới với chiếc áo số 10. HLV Flick hiểu rõ: nếu muốn đua vô địch, Barca phải xoay quanh Lamine, đồng thời tận dụng sức trẻ của Gavi, Fermin Lopez, Pedri, năng lượng chiến đấu của Raphinha, cộng với kinh nghiệm của Lewandowski ở tuyến đầu.
Real Madrid – sức mạnh của kỷ nguyên Xabi Alonso
Ở Madrid, cuộc cách mạng diễn ra với tốc độ chóng mặt. Xabi Alonso tiếp quản ghế HLV từ đầu tháng 6, ngay lập tức cùng ban lãnh đạo bơm vào thị trường gần 180 triệu euro – mức chi tiêu mạnh nhất từ năm 2019.
Những bản hợp đồng như Trent Alexander-Arnold (từ Liverpool), Dean Huijsen (Bournemouth) và đặc biệt là Franco Mastantuono – tài năng Argentina trị giá 45 triệu euro (cộng thêm thuế) – cho thấy tham vọng của “Los Blancos”.
Mastantuono thậm chí được ra mắt đúng ngày sinh nhật 18 tuổi, tạo nên một câu chuyện đầy chất “Galactico” mới.
Real Madrid chưa dừng lại. Họ vẫn để ngỏ khả năng bán Rodrygo nếu nhận lời đề nghị hơn 100 triệu euro. Điều đó phản ánh cách Alonso định hình đội bóng: gia cố hàng thủ, làm mới hàng công, đồng thời duy trì chất lượng tuyến giữa vốn đã cực mạnh với Jude Bellingham (lỡ 2 tháng đầu mùa sau phẫu thuật vai), Valverde, Camavinga.
Mục tiêu của Real Madrid không chỉ là lấy lại ngôi vương La Liga từ Barca, mà còn là thiết lập lại quyền lực ở Champions League.
Atletico – Simeone lột xác đội hình
Nếu Barca và Madrid là những gã khổng lồ cải tổ để duy trì vị thế, Atletico Madrid lại thay đổi để tìm lối ra khỏi vùng “an toàn” của mình.
Diego Simeone đẩy đi hàng loạt cựu binh như Saul, Witsel, Azpilicueta, Rodrigo De Paul, Angel Correa… để đón về một đội hình mới: Giacomo Raspadori, Alex Baena (Villarreal), Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Dávid Hancko và Johnny Cardoso.
Simeone còn đang đàm phán lấy Nico Gonzalez từ Juventus. Những bản hợp đồng này cho thấy “El Cholo” đang hướng tới một Atletico linh hoạt hơn, trẻ trung hơn, không còn quá lệ thuộc vào phòng ngự thực dụng. Sự bổ sung Raspadori ở hàng công mang lại một phương án di chuyển rộng và kỹ thuật cao, trong khi Baena và Almada tăng khả năng sáng tạo tuyến giữa.
Tuy vậy, thử thách lớn là việc xây dựng lại lối chơi gần như từ đầu – điều mà Simeone chưa từng thực hiện ở quy mô này suốt hơn một thập kỷ dẫn dắt Atleti.
Cuộc đua tam mã và tâm điểm Yamal
La Liga mùa này hứa hẹn là cuộc đua tam mã căng thẳng. Barca vẫn là nhà vô địch cần bảo vệ danh hiệu, nhưng Real Madrid với Alonso và dàn tân binh đắt giá đã sẵn sàng đòi lại ngôi báu.
Atletico cũng không chỉ đặt mục tiêu top 4, mà muốn chen chân vào cuộc đua nếu bộ khung mới vận hành trơn tru – dẫn đầu bởi Julian Alvarez vừa có mùa giải bùng nổ.
Dẫu vậy, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ánh mắt giới mộ điệu sẽ sớm tìm về Camp Nou và cầu thủ mang áo số 10. Lamine Yamal không chỉ là biểu tượng tái thiết của Barca, mà còn là gương mặt có thể định hình sức hút toàn cầu của La Liga trong kỷ nguyên mới.
Sau cuộc so tài Messi – Cristiano Ronaldo, La Liga mới lại tìm thấy cuộc chiến mới: Lamine và Kylian Mbappe cùng mang áo số 10.
Mùa giải mới sẽ trả lời liệu Yamal có đủ sức gánh trên vai kỳ vọng của một CLB khát danh hiệu và một giải đấu cần biểu tượng. Trên tất cả, chàng trai 18 tuổi này là trung tâm vũ trụ La Liga.