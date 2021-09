Là F0 nhưng Cử nhân vật lý trị liệu vẫn miệt mài hồi sinh nhịp thở cho bệnh nhân COVID-19

Theo anh Hiền, kỹ thuật ép nén cũng giúp cứu nhiều lá phổi của bệnh nhân.

Anh Hiền bộc bạch: Việc làm này còn “thổi” vào tinh thần người bệnh sự lạc quan khi họ có thể tự vận động được. Tập vật lý trị liệu ngăn chặn rất hiệu quả sự biến chứng nặng của phổi, tránh sự đông cứng của lá phổi. Mục đích cao nhất là giúp bệnh nhân tự thở được. Đưa bệnh nhân từ nằm im đến tự vận động.

“Kinh nghiệm của tôi cho thấy khi bệnh nhân đã phải thở máy, phổi đông đặc rồi thì nó rất xơ cứng. Cơ liên sườn cũng cứng theo. Nhiệm vụ của người tập vật lý trị liệu là làm mềm phổi, xoa bóp bên ngoài làm cho các cơ quanh phổi, vai được mềm ra. Sau đó dùng kỹ thuật nén ép để gia tăng nhanh sự lưu thông của phổi, giúp ngăn ngừa phải thở máy, cứu lại những lá phổi”, anh Hiền nói.

Có bao nhiêu bệnh nhân đã chuyển nhẹ, xuất viện gửi lại những lời chào ấm áp, đó như là món quà tinh thần cổ vũ thêm cho anh Hiền cùng các đồng nghiệp khác của mình tiếp tục hăng say, miệt mài hơn với công việc đã lựa chọn, gắn bó. Các bệnh nhân có lá phổi đã “tươi mềm” trở lại, có thể đi đứng, thở khí trời chia sẻ: Cùng với các y bác sĩ khác, cử nhân Hiền kéo bao thân phận trở lại với cuộc sống bình thường mới”.

Xem thêm video đang được quan tâm