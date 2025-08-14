‘Lá chắn thép’ KM-SAM: Công nghệ tên lửa đánh chặn đa tầng, bẻ gãy mọi đòn tấn công trên không

Hàn Quốc, một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng ở khu vực châu Á, đang từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua việc phát triển hệ thống phòng không tiên tiến Cheongung-III (KM-SAM Block III).

Theo các nguồn tin The Korea Economic Daily và các trang tin quốc phòng uy tín bmpd.livejournal.com và vpk.name, hệ thống phòng không này hứa hẹn sẽ mang lại khả năng bảo vệ vượt trội trước các mối đe dọa từ trên không, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên.

Hệ thống KM-SAM Block III có chi phí khoảng 3 nghìn tỷ won Hàn Quốc (tương đương khoảng 2,2 tỷ USD). Ảnh: overclockers.ru

Tổng quan về hệ thống Cheongung-III

Cheongung-III, hay còn gọi là KM-SAM Block III, là thế hệ tiếp theo của hệ thống phòng không tầm trung (M-SAM) do Hàn Quốc phát triển.

Hệ thống này được thiết kế để thay thế và nâng cấp các phiên bản trước đó, cụ thể là Block I (sản xuất từ 2015-2020) và Block II (sản xuất từ 2021).

Theo The Korea Economic Daily, chương trình phát triển Cheongung-III được dẫn dắt bởi công ty LIG Nex1, một trong những tập đoàn quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc, với sự tham gia của nhiều công ty khác như Hanwha Aerospace, chịu trách nhiệm sản xuất radar và bệ phóng.

Hệ thống Cheongung-III được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa hiện đại như tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái (UAV) và các mục tiêu trên không khác, với tầm bắn lên đến 40km và độ cao đánh chặn tối đa 15km.