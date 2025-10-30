Kyoritsu - Hành trình 80 năm khẳng định vị thế ngành thiết bị đo điện

Giới thiệu về Kyoritsu – Hành trình hơn 8 thập kỷ tạo nên thương hiệu thiết bị đo điện nổi tiếng toàn cầu
Kyoritsu có tên đầy đủ là Kyoritsu Electrical Instruments Works - thương hiệu chuyên sản xuất thiết bị đo lường điện uy tín và nổi tiếng thế giới. Hãng được thành lập vào ngày 1/5/1940 bởi Masamichi Kuramoto, đặt trụ sở tại Tokyo - Nhật Bản.
Trải qua hơn 8 thập kỷ không ngừng nỗ lực đổi mới và phát triển, đến nay Kyoritsu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành thiết bị đo điện với hàng loạt sản phẩm như ampe kìm, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo điện trở cách điện, máy đo điện trở đất… Tất cả đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của Châu Âu và tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản), được người tiêu dùng đánh giá cao về độ bền, khả năng đo lường nhanh chóng và chính xác.
Kyoritsu cho ra mắt thị trường đa dạng các dòng thiết bị đo điện
Thiết bị đo điện Kyoritsu hiện đang có mặt tại gần 200 quốc gia trên thế giới, trở thành sự lựa chọn số 1 của kỹ sư, thợ điện và doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho sự phát triển ngành điện Việt Nam.
Một số dòng sản phẩm vượt trội làm nên tên tuổi của thương hiệu Kyoritsu
Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, Kyoritsu đã khẳng định vị thế toàn cầu với nhiều dòng thiết bị đo điện đạt chất lượng vượt trội. Dưới đây là những sản phẩm tiêu biểu, góp phần quan trọng làm nên danh tiếng vững bền của thương hiệu này.
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế như IEC và CAT, nổi bật với thiết kế tiện dụng, độ bền cao, chống va đập tốt, chịu được môi trường khắc nghiệt. Model có khả năng đo lường nhiều thông số khác nhau như điện áp AC/DC, dòng điện AC/DC, điện trở, tần số, thông mạch, kiểm tra diode và tụ điện.
Đặc biệt thương hiệu Kyoritsu còn trang bị trên các mẫu đồng hồ vạn năng của mình nhiều tính năng hiện đại như công nghệ đo TRUE RMS, kết nối USB để truyền dữ liệu, bảo vệ chống lại điện áp quá tải… mang lại sự tiện ích và an toàn trong suốt quá trình làm việc.
Ampe kìm Kyoritsu
Ampe kìm Kyoritsu chính hãng được thiết kế với dải đo từ 100mA-2000A, ứng dụng phương pháp đo TRUE RMS cho kết quả đáng tin cậy với sai số cực thấp. Một số model cao cấp còn được tích hợp nhiều chức năng đo lường khác như dòng điện, điện áp (AC/DC), điện trở, đo thông mạch, tần số, nhiệt độ…
Ampe kìm Kyoritsu thiết kế nhỏ gọn
Sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn và bền bỉ, gọng kìm được thiết kế thông minh với đường kính lớn cho phép người dùng sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả những nơi chật hẹp nhất. Ampe kìm hiện đang được phân phối trên thị trường với giá thành từ 1-14 triệu đồng, phù hợp cho cả thợ cá nhân lẫn các đơn vị chuyên nghiệp.
Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu
Máy đo điện trở cách điện là một trong những sản phẩm chủ lực của Kyoritsu, gây ấn tượng với khả năng đo lường điện áp rộng (lên tới 5000V hoặc 10000V), dải đo điện trở lớn. Các model còn được tích hợp nhiều chức năng thông minh như PI/DAR, cảnh báo mạch sống và màn hình có đèn nền giúp dễ dàng đọc kết quả ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Mua thiết bị đo điện Kyoritsu chính hãng ở đâu tại Việt Nam?
Bạn đang tìm kiếm một đơn vị uy tín tại Việt Nam để mua thiết bị đo điện Kyoritsu chính hãng? Hãy đến ngay với Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam - đơn vị đã có hơn 13 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị đo lường, dụng cụ cầm tay, máy móc công nghiệp…
Tự hào là nhà phân phối chính hãng các thiết bị đo điện Kyoritsu tại thị trường Việt Nam, THB Việt Nam đã mang đến 100% những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao cùng mức giá thành cạnh tranh và nhiều chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Công ty cũng cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hành, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người mua, mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.
Đặc biệt hơn nữa, đội ngũ kỹ thuật viên và tư vấn viên của THB Việt Nam đều là những người có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, luôn sẵn sàng giải đáp mọi băn khoăn giúp khách hàng lựa chọn được thiết bị phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng thực tế.
Cửa hàng THB Việt Nam tại Hà Nội
Quý khách hàng đang quan tâm và có nhu cầu mua sắm thiết bị đo điện Kyoritsu có thể đến Showroom tại Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoặc đơn giản hơn bạn chỉ cần đặt mua online, THB Việt Nam sẽ hỗ trợ giao hàng đến tận nhà trong thời gian nhanh chóng nhất, đồng thời miễn phí vận chuyển trong bán kính 5km cho đơn hàng trên 1 triệu đồng.
Thông tin đặt hàng như sau:
Đặt mua online theo website
● Thbvietnam.com
● Maydochuyendung.com
● Kyoritsuvietnam.net
Khách hàng mua trực tiếp tại địa chỉ
Showroom tại Hà Nội
● Địa chỉ: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh (P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm cũ), TP Hà Nội
● Hotline: 0916610499
Showroom tại Thành phố Hồ Chí Minh
● Địa chỉ: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ (P 15, Quận 11 cũ), TP HCM
● Hotline/Zalo : 0918132242