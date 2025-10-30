Kyoritsu - Hành trình 80 năm khẳng định vị thế ngành thiết bị đo điện

Giới thiệu về Kyoritsu – Hành trình hơn 8 thập kỷ tạo nên thương hiệu thiết bị đo điện nổi tiếng toàn cầu

Kyoritsu có tên đầy đủ là Kyoritsu Electrical Instruments Works - thương hiệu chuyên sản xuất thiết bị đo lường điện uy tín và nổi tiếng thế giới. Hãng được thành lập vào ngày 1/5/1940 bởi Masamichi Kuramoto, đặt trụ sở tại Tokyo - Nhật Bản.

Trải qua hơn 8 thập kỷ không ngừng nỗ lực đổi mới và phát triển, đến nay Kyoritsu đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành thiết bị đo điện với hàng loạt sản phẩm như ampe kìm, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo điện trở cách điện, máy đo điện trở đất… Tất cả đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của Châu Âu và tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản), được người tiêu dùng đánh giá cao về độ bền, khả năng đo lường nhanh chóng và chính xác.

Kyoritsu cho ra mắt thị trường đa dạng các dòng thiết bị đo điện

Thiết bị đo điện Kyoritsu hiện đang có mặt tại gần 200 quốc gia trên thế giới, trở thành sự lựa chọn số 1 của kỹ sư, thợ điện và doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho sự phát triển ngành điện Việt Nam.