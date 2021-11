Kymco đang bán những mẫu xe máy nào tại Việt Nam?

Đầu tiên, ngoại hình của xe mang thiết kế châu Âu với phong cách lịch sự và thời trang. Tiếp đó, Kymco Like 125 sở hữu hệ thống chiếu sáng full LED, đồng hồ là màn hình kỹ thuật số kết hợp với màn hình màu tích hợp công nghệ thông minh Noodoe có khả năng kết nối với điện thoại.

Hiện tại Kymco Like tại việt Nam có hai phiên bản: Like 50 cc với 5 tùy chọn màu Đen, Xanh đậm, Trắng, Xám và Đỏ; Like 125 với hai tùy chọn màu Trắng và Xám. Giá xe Kymco Like tại Việt Nam được niêm yết ở mức 23,79 triệu đồng cho bản Like 50 và 56,99 triệu đồng cho bản Like 125.

Kymco KPipe 50

Kymco KPipe 50 được xem là hậu duệ của mẫu xe côn tay KPipe 125, vì vậy xe thừa hưởng thiết kế mạnh mẽ của đàn anh, nhưng trang bị động cơ nhỏ hơn. Đáng chú ý là khối động cơ 50cc sẽ không yêu cầu người lái cần có bằng lái xe A1 để có thể điều khiển xe. Nói cách khác, đây là mẫu xe lý tưởng cho đối tượng khách trẻ ưa thích phong cách thể thao, nam tính.