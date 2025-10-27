Kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đẩy giá vàng đi xuống

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chiều phiên này, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 4.072,65 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 của Mỹ giảm 1,3%, còn 4.085,60 USD/ounce.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần so với đồng yen Nhật Bản, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngày 26/10, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất khung cơ bản cho một thỏa thuận thương mại, dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem xét vào cuối tuần này.

Nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com nhận định: “Thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc thực sự là một bất ngờ tích cực cho thị trường nói chung. Tuy nhiên, điều này lại là tin xấu đối với vàng”. Ông Rodda nói thêm, phần lớn sức nóng đã rời khỏi thị trường vàng và tâm lý đổ xô mua vào đang dần trung hòa. Theo ông, vàng vẫn nhận được lực đỡ nhờ kỳ vọng các chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ tiếp tục nới lỏng trong thời gian tới. Nếu điều này duy trì, xu hướng tăng của vàng vẫn có thể được giữ vững.

Giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 29/10, nơi Fed được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Kỳ vọng này được củng cố sau báo cáo lạm phát yếu hơn dự kiến công bố hôm 31/10 tới.

Tuy nhiên, do đợt cắt giảm lãi suất đã phần nào được thị trường phản ánh trước, giới đầu tư hiện tập trung vào những phát biểu định hướng sắp tới của Chủ tịch Fed, Jerome Powell.