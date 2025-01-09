Ký ức hào hùng về cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Ba Đình 40 năm trước

Khí thế hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình

Cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh 2/9/1985 được xem là một trong số cuộc duyệt binh có quy mô lớn nhất lịch sử Việt Nam. Theo các tư liệu, gần 30.000 người đã tham gia sự kiện này. Đây cũng là lần gần nhất, tính đến trước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các khối xe pháo quân sự, vũ khí, khí tài hùng hậu xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình.

Đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tường thuật sống động cuộc duyệt binh ngày 2/9/1985 trên làn sóng phát thanh và lưu giữ những âm thanh hào hùng trên Quảng trường Ba Đình cách đây 40 năm.

Cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh 2/9/1985 là một trong những cuộc duyệt binh có quy mô lớn nhất lịch sử Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Hiện nay, băng tư liệu về cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh 2/9/1985 đang được lưu giữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Qua cuốn băng tư liệu quý giá này, công chúng có thể ngược dòng thời gian để cảm nhận quy mô hoành tráng của cuộc duyệt binh và không khí hào hùng trên Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1985.

Sau hiệu lệnh “Cuộc duyệt binh bắt đầu”, Đại tướng Lê Trọng Tấn – Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thời điểm ấy mời Đại tướng Văn Tiến Dũng – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi duyệt các lực lượng vũ trang. Hai chiếc xe mui trần chở hai vị Đại tướng đi duyệt các đơn vị trong tiếng nhạc hùng tráng.

Mỗi khi Đại tướng Văn Tiến Dũng cất tiếng: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh, muôn năm - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm”. Hàng vạn chiến sĩ trên Quảng trường Ba Đình đồng thanh hô vang: “Muôn năm, muôn năm, muôn năm”.

Trở về lễ đài sau khi duyệt các đơn vị, Đại tướng Văn Tiến Dũng đọc nhật lệnh và Quảng trường Ba Đình lại rung chuyển với âm thanh như sấm rền: “Kiên quyết chấp hành nhật lệnh của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng” – “Kiên quyết, kiên quyết, kiên quyết”.

Tiếp đó là hiệu lệnh “cuộc diễu binh bắt đầu”. Tiếng bước chân rầm rập của các khối diễu binh, tiếng xích sắt và động cơ gầm vang của dàn xe pháo quân sự song hành cùng lời tường thuật sống động của các phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ký ức về cuộc duyệt binh ngày 2/9/1985

“Để chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh rất vất vả, mất nhiều công sức” – Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu hồi tưởng. Cách đây 40 năm, ông từng tham gia cuộc duyệt binh ngày 2/9/1985 trên Quảng trường Ba Đình khi đang công tác tại Quân đoàn 1.

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, các lực lượng tham dự cuộc duyệt binh năm 1985 đã phải trải qua nhiều giai đoạn huấn luyện tại sân bay Hòa Lạc, sân bay Bạch Mai trước khi về tập kết ở các địa điểm xung quanh quảng trường Ba Đình.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu hồi tưởng về cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh 2/9/1985

“Tôi còn nhớ, khi đó các chiến sĩ trong khối đứng phải đứng nghiêm được 4 tiếng đồng hồ. Có người bị con mòng cắn vào má chảy máu, vẫn không động đậy. Trong khi đó, khối đi đã rèn luyện rất kỳ công để đảm bảo đội hình có hàng ngang lên tới 20 người” – Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ.

Quá trình tập luyện gian khổ, sự chuẩn bị công phu của các chiến sĩ cách đây 40 năm đã tạo nên cuộc duyệt binh hùng tráng trên quảng trường Ba Đình. Qua đó, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của lực lượng vũ trang Việt Nam ở cột mốc 10 năm sau khi thống nhất đất nước, đồng thời gợi lên niềm tự hào và khí thế xây dựng đất nước nơi quần chúng nhân dân.

Nói về ý nghĩa lịch sử của cuộc duyệt binh năm 1985 nói riêng và các cuộc duyệt binh, diễu binh trong lịch sử Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng: “Khi các lực lượng vũ trang thể hiện được sự phát triển đạt đỉnh cao mới, đã tạo ra niềm tin tất thắng cho quần chúng nhân dân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

“Tôi nghĩ rằng, đây không chỉ là sự biểu dương của các lực lượng vũ trang, khẳng định chúng ta đủ sức bảo vệ vững chắc tổ quốc. Mà còn khơi dậy niềm tự hào, truyền thông văn hóa, lịch sử quật cường của dân tộc Việt Nam. Tiếp thêm sức mạnh để toàn dân xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói thêm.