Ký ức ám ảnh của người cứu hộ thấy nạn nhân kẹt trong hang mà không thể cứu

Bi kịch tại hang động Nutty Putty

Vụ nhà thám hiểm John Edward Jones bị mắc kẹt trong một khe hẹp và vĩnh viễn không được đưa lên mặt đất, từng khiến cả nước Mỹ rúng động. Câu chuyện thương tâm tại hang động Nutty Putty vẫn ám ảnh hàng triệu người.

Brandon Kowallis – một thành viên đội cứu hộ và cũng là người cuối cùng nhìn thấy John còn sống – kể rằng dù anh và đồng đội đã nỗ lực không ngừng nghỉ, họ vẫn bất lực. Nhiều năm trôi qua, ký ức ấy vẫn day dứt, ám ảnh Brandon.

Mới đây, anh đã chia sẻ trên trang cá nhân về thử thách định mệnh năm ấy và lý do không thể cứu được John.