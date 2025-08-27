Kỳ tuyển sinh đại học 2025: Hàng loạt chuyện lạ khó tin khiến thí sinh sốc nặng

2025 là năm đặc biệt với ngành giáo dục, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT lần đầu tiên áp dụng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là năm có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng tăng cao so với các năm trước. Toàn bộ phương thức xét tuyển được thực hiện trong một đợt duy nhất, thay vì có xét tuyển sớm như trước đây.

Tuy nhiên, trước những thay đổi mang tính bước ngoặt ấy, hàng nghìn thí sinh lại rơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi gặp phải không ít tình huống phát sinh khó lường, thậm chí sốc nặng trước kết quả xét tuyển.

Thừa điểm vẫn trượt đại học

Truy cập hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT, Nguyễn Thu Hà (TP.HCM) hốt hoảng khi thấy mình trượt cả 6 nguyện vọng đăng ký. Thu Hà đạt 25,75 điểm thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Nữ sinh này đặt nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Điểm chuẩn của trường là 26,05, đồng nghĩa với việc Hà trượt nguyện vọng 1.

Điểm của nữ sinh đủ để trúng tuyển vào các nguyện vọng dưới tại Đại học Đồng Tháp (điểm chuẩn 24,37), Học viện Cán bộ TP.HCM (điểm chuẩn 22,5) và Đại học Trà Vinh (điểm chuẩn 18). Tuy nhiên hệ thống của Bộ GD&ĐT lại thông báo Thu Hà trượt tất cả các nguyện vọng.

Thu Hà lập tức liên hệ với trường Đại học Đồng Tháp thì nhận được câu trả lời rằng em đã trúng tuyển trường Đại học Sư phạm TP.HCM nên bị đánh trượt nguyện vọng tại đây. Tiếp tục liên hệ với trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nữ sinh nhận câu trả lời em không trúng tuyển, đồng thời được hướng dẫn quay lại làm việc với trường Đại học Đồng Tháp.

Không riêng Thu Hà, hàng loạt thí sinh cho biết đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM và bị báo trượt do không đủ điểm. Tuy nhiên tất cả các nguyện vọng kế sau đều bị đánh trượt với lý do đã đỗ nguyện vọng 1.