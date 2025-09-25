Kỳ tích: Ghép bàn tay vào chân cho cô gái 18 tuổi mang song thai để chờ ngày nối lại

Trưa 25-9, Phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tại đây, chúng tôi gặp chị L.N.P (18 tuổi)- người phụ nữ mang song thai ở tuần thứ 23 không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn.

Chị P. cho biết không còn cảm giác đau đớn, gục ngã mà thay vào đó là niềm tin về sự hồi sinh của cánh tay phải

Sau ca phẫu thuật, chị P. trông rất tươi tắn, rạng rỡ và nói chuyện rất nhiều mỗi khi có ai tới thăm.

Chị kể, lúc tới bệnh viện, chị có trao đổi với bác sĩ là mong muốn có thể giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình.