Kỳ tích của nhóm nữ vượt mặt BlackPink

Theo Billboard công bố, Golden đã tăng một bậc so với tuần trước, vượt qua Ordinary của Alex Warren để dẫn đầu. Đây là ca khúc thứ chín liên quan đến Kpop chinh phục Hot 100, đồng thời là bài đầu tiên của các giọng ca nữ đạt được thành tích này. Golden cũng đứng đầu cả bảng xếp hạng Official Singles Top 100 của Anh từ ngày 1/8, lập kỷ lục ở hai thị trường âm nhạc lớn. Đến BlackPink cũng chưa từng đạt thứ hạng dẫn đầu ở Billboard Hot 100 trong 9 năm sự nghiệp.

Ca khúc Golden trong bộ phim hoạt hình Mỹ Kpop Demon Hunters vừa vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng Billboard Hot 100 - bảng xếp hạng đĩa đơn chính thống uy tín nhất tại Mỹ. Ở thị trường nội địa, ca khúc cũng phá kỷ lục ca khúc đạt nhiều Perfect All-Kill nhất lịch sử Kpop với 656 giờ.

Theo Korea Herald, trong tuần theo dõi từ 1-7/8, bài hát đạt 31,7 triệu lượt nghe trực tuyến (tăng 9% so với tuần trước), 8,4 triệu lượt tiếp cận qua sóng phát thanh (tăng 71%) và bán ra 7.000 bản (tăng 35%) tại Mỹ. Golden được thể hiện bởi nhóm nhạc nữ ảo Huntr/x trong phim, gồm ba nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn là Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami. Ca khúc do Teddy, 24 (The Black Label) cùng nhiều nhà sản xuất khác đồng sáng tác và sản xuất.

Ra mắt ở vị trí 81 vào đầu tháng 7, Golden liên tục thăng hạng qua các mốc 23 - 6 - 4 - 2 trước khi chiếm ngôi đầu. Trước đó, trong giới Kpop, chỉ BTS (với sáu ca khúc như Dynamite, Butter), Jimin (Like Crazy) và Jungkook (Seven) từng dẫn đầu Hot 100. Đây cũng là lần đầu kể từ We don’t talk about Bruno (Encanto, 2022) - ca khúc nhạc phim hoạt hình đứng số một Billboard.

Trước Golden của nhóm ảo Huntr/x, chỉ có bài hát của BTS và 2 thành viên Jungkook, Jimin từng đạt hạng nhất Billboard Hot 100.

Bộ phim do Sony Pictures Animation sản xuất và phát hành trên Netflix, xoay quanh nhóm Huntr/x bảo vệ thế giới loài người khỏi các linh hồn tà ác. Nhạc phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng của mùa hè Kpop năm nay nhờ giai điệu bắt tai, và đã tạo ra trào lưu “Golden Challenge” trên mạng xã hội. Phần hát nốt cao của bài được xem như thước đo trình độ thanh nhạc, thu hút nhiều tên tuổi tham gia như Bada (S.E.S), Lee Haeri (Davichi), Solar (Mamamoo), Lily (Nmixx), Ahn Yu Jin (Ive), Sohyang, Ailee và Kwon Jin Ah.