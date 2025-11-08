Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn 2 tuần

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm nay.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần), phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trường hợp xảy ra thiên tai hoặc thời tiết khắc nghiệt, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Bộ GDĐT lưu ý, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.