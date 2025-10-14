Kỳ thi TELC tiếng Đức tại Hà Nội và TP.HCM: Cơ hội cho học viên Việt Nam

PV: Thưa thầy Trần Việt Hoàng, thầy đánh giá kỳ thi TELC vừa qua tại TP.HCM như thế nào?

Với gần 10 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Đức, Trung tâm tiếng Đức CMMB đã nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức kỳ thi TELC từ năm 2024. Trung tâm hợp tác cùng Trường Đại học Ngôn ngữ SDI (Đức) và các viện ngôn ngữ được TELC ủy quyền trực tiếp tại Việt Nam, cung cấp lộ trình học – luyện – thi trọn gói phù hợp từng trình độ học viên.

● Kỳ thi gần nhất: Dự kiến diễn ra vào tháng 11, kèm kỳ thi mô phỏng miễn phí giúp rèn tâm lý và làm quen đề thi thật.

Trần Việt Hoàng: Kỳ thi lần này cho thấy học viên Việt Nam ngày càng quan tâm đến chứng chỉ TELC. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của các bạn – từ việc luyện đề đến giữ vững tinh thần trong phòng thi.

PV: Theo thầy, đâu là yếu tố then chốt giúp học viên CMMB đạt kết quả cao?

Trần Việt Hoàng: Chúng tôi luôn giữ vững phương châm “Học thật – Thi thật – Kết quả thật”. CMMB chuẩn bị kỹ về giáo trình, cơ sở vật chất và quy trình giám sát, đảm bảo mọi thí sinh có điều kiện tốt nhất để thể hiện năng lực thật sự.

PV: Chào bạn Lan Anh, cảm xúc của bạn thế nào sau khi hoàn thành kỳ thi TELC tại TP.HCM?

Lan Anh (thí sinh TELC B1): Trước khi thi mình khá lo, nhưng nhờ buổi thi mô phỏng tại CMMB, mình đã quen với không khí phòng thi. Đề thi đúng cấu trúc, giám khảo làm việc chuyên nghiệp. Sau khi thi, mình cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn.

Trong buổi trao đổi giữa thầy Trần Việt Hoàng và giám khảo người Đức, các bên thống nhất rằng kỳ thi TELC B1 là nền tảng quan trọng giúp học viên giao tiếp cơ bản, nhưng chưa đủ cho công việc chuyên môn lâu dài tại Đức. Theo giám khảo, B2 là trình độ cần thiết để học nghề nâng cao, làm việc trong môi trường chuyên ngành và xin visa dài hạn. “B1 giúp bạn bắt đầu, nhưng B2 mới giúp bạn thật sự vững vàng khi sống và làm việc tại Đức.” – giám khảo người Đức chia sẻ.

Xin cảm ơn thầy Trần Việt Hoàng và đội ngũ CMMB Việt Nam đã chia sẻ thông tin về kỳ thi TELC, góp phần giúp nhiều bạn trẻ Việt Nam học thật – thi thật – đạt kết quả thật và tự tin hội nhập tại CHLB Đức.