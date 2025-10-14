Kỳ thi TELC tiếng Đức tại Hà Nội và TP.HCM: Cơ hội cho học viên Việt Nam

TELC – Chứng chỉ tiếng Đức uy tín bên cạnh Goethe và ÖSD
Chứng chỉ Tiếng Đức TELC là gì
Trước đây, thí sinh tại Việt Nam thường biết đến hai hệ thống thi lâu đời là Goethe (Đức) và ÖSD (Áo). Tuy nhiên, giai đoạn 2023–2024 chứng kiến tình trạng “cháy lịch thi”, nhiều người phải sang Philippines, Malaysia hoặc Thái Lan để dự thi. Sự xuất hiện của Kỳ thi TELC (The European Language Certificates) – hệ thống chứng chỉ châu Âu được công nhận rộng rãi tại Đức – đã mở thêm lựa chọn uy tín, linh hoạt và phù hợp với người học Việt Nam.
TELC có giá trị cho hồ sơ du học THPT, học nghề, đại học cũng như làm việc và định cư tại Đức. Cấu trúc đề thi và cách tính điểm rõ ràng, được người học đánh giá là “dễ chịu”, giúp tăng khả năng đỗ và rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ.
Kỳ thi TELC tại Hà Nội và TP.HCM
Giám khảo phổ biến quy chế thi TELC tại TPHCM
Tại Hà Nội và TP.HCM, CMMB Việt Nam là đơn vị đồng hành tổ chức kỳ thi TELC với quy trình chuẩn quốc tế, minh bạch và công bằng. Các kỳ thi đã được tổ chức thành công nhiều lần, thu hút đông đảo học viên tham gia. Theo đại diện CMMB, đây không chỉ là hoạt động đào tạo mà còn là sứ mệnh giúp người học tiến gần hơn tới giấc mơ Đức.
CMMB cam kết mang đến kỳ thi TELC:
● Đúng quy định pháp lý tại Việt Nam và Đức.
● Công bằng, minh bạch cho mọi thí sinh, kể cả không học tại CMMB.
● Chi phí hợp lý, không ràng buộc khóa học.
● Tặng suất thi mô phỏng miễn phí giúp thí sinh làm quen với cấu trúc đề thi trước kỳ thi chính thức.
Đăng ký dễ dàng:
● Trực tuyến qua website chính thức của CMMB.
● Thi tại Hà Nội (Cầu Giấy, Đại Mỗ) và TP.HCM (Quận 3, Tân Bình).
● Kỳ thi gần nhất: Dự kiến diễn ra vào tháng 11, kèm kỳ thi mô phỏng miễn phí giúp rèn tâm lý và làm quen đề thi thật.
CMMB Việt Nam Trung tâm thi chứng chỉ TELC uy tín
Thầy Trần Việt Hoàng phỏng vấn hai giám khảo Đức sau kỳ thi
Với gần 10 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Đức, Trung tâm tiếng Đức CMMB đã nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức kỳ thi TELC từ năm 2024. Trung tâm hợp tác cùng Trường Đại học Ngôn ngữ SDI (Đức) và các viện ngôn ngữ được TELC ủy quyền trực tiếp tại Việt Nam, cung cấp lộ trình học – luyện – thi trọn gói phù hợp từng trình độ học viên.
Phỏng vấn sau kỳ thi TELC tại TP.HCM
PV: Thưa thầy Trần Việt Hoàng, thầy đánh giá kỳ thi TELC vừa qua tại TP.HCM như thế nào?
Trần Việt Hoàng: Kỳ thi lần này cho thấy học viên Việt Nam ngày càng quan tâm đến chứng chỉ TELC. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của các bạn – từ việc luyện đề đến giữ vững tinh thần trong phòng thi.
PV: Theo thầy, đâu là yếu tố then chốt giúp học viên CMMB đạt kết quả cao?
Trần Việt Hoàng: Chúng tôi luôn giữ vững phương châm “Học thật – Thi thật – Kết quả thật”. CMMB chuẩn bị kỹ về giáo trình, cơ sở vật chất và quy trình giám sát, đảm bảo mọi thí sinh có điều kiện tốt nhất để thể hiện năng lực thật sự.
PV: Chào bạn Lan Anh, cảm xúc của bạn thế nào sau khi hoàn thành kỳ thi TELC tại TP.HCM?
Lan Anh (thí sinh TELC B1): Trước khi thi mình khá lo, nhưng nhờ buổi thi mô phỏng tại CMMB, mình đã quen với không khí phòng thi. Đề thi đúng cấu trúc, giám khảo làm việc chuyên nghiệp. Sau khi thi, mình cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn.
Trong buổi trao đổi giữa thầy Trần Việt Hoàng và giám khảo người Đức, các bên thống nhất rằng kỳ thi TELC B1 là nền tảng quan trọng giúp học viên giao tiếp cơ bản, nhưng chưa đủ cho công việc chuyên môn lâu dài tại Đức. Theo giám khảo, B2 là trình độ cần thiết để học nghề nâng cao, làm việc trong môi trường chuyên ngành và xin visa dài hạn. “B1 giúp bạn bắt đầu, nhưng B2 mới giúp bạn thật sự vững vàng khi sống và làm việc tại Đức.” – giám khảo người Đức chia sẻ.
Xin cảm ơn thầy Trần Việt Hoàng và đội ngũ CMMB Việt Nam đã chia sẻ thông tin về kỳ thi TELC, góp phần giúp nhiều bạn trẻ Việt Nam học thật – thi thật – đạt kết quả thật và tự tin hội nhập tại CHLB Đức.
CMMB VIỆT NAM – TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & TƯ VẤN DU HỌC ĐỨC
Think Germany – Think CMMB
Hà Nội: 302 Nguyễn Trãi, Đại Mỗ | 8 Phan Văn Trường, Cầu Giấy
Điện thoại: 02473.041.711 – 0986.504.482
TP.HCM: 255 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 | 75 Đ. Số 3, Cư xá Đô Thành | 31 Phan Huy Ích, Tân Sơn
Điện thoại: 02873.041.711 – 0948.701.380