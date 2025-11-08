Kỹ sư 'xẻ đôi' ngọn núi làm đường cao tốc dẫn tới cây cầu cao nhất thế giới

Quý Châu là một trong những địa phương có địa hình phức tạp, hiểm trở bậc nhất ở Trung Quốc.

Khi xây dựng tuyến cao tốc Lu'an, thay vì đào hầm xuyên qua hay xây đường men theo sườn núi, các kỹ sư quyết định xẻ thẳng ngọn núi, cắt bỏ mặt trước.