Kỹ sư 'xẻ đôi' ngọn núi làm đường cao tốc dẫn tới cây cầu cao nhất thế giới

Đỗ An| 11/08/2025 14:49

Các kỹ sư quyết định "xẻ đôi" ngọn núi để xây dựng tuyến cao tốc Lu’an dẫn tới cây cầu Huajiang Grand Canyon.

Quý Châu là một trong những địa phương có địa hình phức tạp, hiểm trở bậc nhất ở Trung Quốc.

Khi xây dựng tuyến cao tốc Lu'an, thay vì đào hầm xuyên qua hay xây đường men theo sườn núi, các kỹ sư quyết định xẻ thẳng ngọn núi, cắt bỏ mặt trước.

Tuyến cao tốc dài 152km, có ngân sách khoảng 24 tỷ NDT (hơn 80.000 tỷ đồng), kéo dài từ phía nam thành phố Liuzhi qua huyện Guanling, Zhenfeng đến Anlong.

24qtwygre3dasvf.jpeg
Tuyến cao tốc Lu'an và cầu Huajiang Grand Canyon sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi. Ảnh: China Daily

Sau khi hoàn thành vào cuối 2025, tuyến cao tốc sẽ dẫn thẳng tới Huajiang Grand Canyon, cây cầu cao nhất thế giới với độ cao 625m so với mặt nước sông Bắc Bàn.

huajianggorgebridgeaerial90689 101702.jpg
Cầu Huajiang Grand Canyon. Ảnh: China Daily

Siêu dự án này được cho là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy năng lực kỹ thuật ngày càng được nâng tầm của Trung Quốc.

Tuy nhiên, không ít nhà bảo vệ môi trường cho rằng, việc phá núi làm đường đã tác động không nhỏ tới cảnh quan cũng như hệ sinh thái ở khu vực này.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ky-su-xe-doi-ngon-nui-lam-duong-cao-toc-dan-toi-cay-cau-cao-nhat-the-gioi-2430544.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ky-su-xe-doi-ngon-nui-lam-duong-cao-toc-dan-toi-cay-cau-cao-nhat-the-gioi-2430544.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Độc - Lạ
            Kỹ sư 'xẻ đôi' ngọn núi làm đường cao tốc dẫn tới cây cầu cao nhất thế giới
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO