Kỹ sư ô tô chỉ ra 5 chi tiết dễ 'dở chứng' khi bước vào mùa lạnh

Miền Bắc đang bước vào giai đoạn giao mùa, khi những đợt gió lạnh đầu tiên xuất hiện, báo hiệu mùa đông sắp tới. Đây cũng là thời điểm nhiều chủ xe quan tâm hơn đến việc bảo dưỡng phương tiện, nhằm đảm bảo chiếc xe vận hành ổn định sau thời gian dài chịu nắng nóng và sẵn sàng cho những chuyến đi vào dịp cuối năm.

Nhiều chủ xe đưa xế cưng đi bảo dưỡng, sửa chữa vào dịp cuối năm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Đại Linh (Hà Nội) cho rằng, vào mùa lạnh, động cơ ô tô thường không phải căng sức làm việc như mùa nóng - khi nền nhiệt độ cao và hệ thống điều hoà hoạt động hết công suất, nhưng lại dễ gặp những bệnh đặc trưng do nhiệt độ xuống thấp.

"Đầu mùa lạnh như hiện nay là thời điểm “vàng” để kiểm tra toàn bộ hệ thống, giúp xe hoạt động trơn tru, tránh trục trặc khi thời tiết xuống thấp, đảm bảo vận hành ổn định cho những hành trình dài cuối năm", kỹ sư Đại nói.

Dưới đây là 5 bộ phận mà chủ xe cần chú ý kiểm tra, bảo dưỡng khi bắt đầu bước vào mùa lạnh:

1. Ắc quy