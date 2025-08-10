Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng

Những ngày mưa bão vừa qua, hình ảnh ô tô “vượt cạn” qua vùng ngập sâu xuất hiện tràn ngập mạng xã hội. Không ít người thán phục khi chứng kiến các chủ xe liều lĩnh điều khiển xế cưng băng qua dòng nước mà không gặp sự cố “thủy kích” hay phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, việc “vượt ngập thành công” chưa chắc đã an toàn.

Các chuyên gia kỹ thuật ô tô cảnh báo dù việc “vượt ngập thành công” nhưng chiếc xe chưa chắc đã an toàn. Ảnh Đình Hiếu

Mới đấy, kỹ sư Lê Văn Tạch, người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sửa chữa ô tô đã đưa ra cảnh báo: “Ngay cả khi xe không bị thủy kích, nước và bùn đất còn đọng lại vẫn có thể gây hại nghiêm trọng cho các bộ phận cơ khí khác. Những hư hỏng này có thể xuất hiện muộn, khiến chủ xe khó phát hiện cho đến khi thiệt hại đã lớn.”

Một trong những bộ phận dễ hỏng nhất sau khi xe lội nước sâu là thước lái ô tô – chi tiết đảm nhiệm vai trò truyền lực và định hướng cho bánh xe. Kỹ sư Tạch cho biết, nhiều xe mang đến gara của anh kiểm tra sau trận mưa lớn vừa qua thường hay gặp lỗi này. Chi phí sửa chữa hoặc thay mới thước lái có thể tương đương, thậm chí cao hơn nhiều lần so với thiệt hại do thủy kích gây ra.

Theo vị chuyên gia này, thước lái thường được đặt ngay sau trục bánh trước, ở vị trí rất thấp. Khi xe đi qua vùng ngập, đây là chi tiết đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Hư hỏng của thước lái sau khi lội nước thường chia làm hai loại, tương ứng với hai công nghệ trợ lực phổ biến hiện nay.

Thước lái trợ lực dầu