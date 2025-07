'Kỳ quan thiên nhiên siêu thực' ở Việt Nam khiến thế giới choáng ngợp

Lộ trình tour thám hiểm Hang Sơn Đoòng có thể thay đổi vì điều kiện thời tiết. Đường đi có thể khá bùn lầy và trơn trượt khi trời mưa.

Khu vực Sơn Đoòng - Phong Nha có 4 mùa khí hậu trong năm (xuân, hè, thu và mùa đông) như nhiều tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Vì lý do thời tiết và bảo đảm an toàn cho du khách, đặc biệt là vào mùa mưa, do đó tour Sơn Đoòng chỉ hoạt động từ tháng 1 đến hết tháng 8 hàng năm.

Từ tháng 1 đến tháng 3: Thời tiết thỉnh thoảng sẽ lạnh theo từng đợt không khí lạnh chung cả vùng, tuy nhiên cũng có những ngày nắng ấm. Thời điểm này nếu đến Sơn Đoòng, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những tia nắng vàng rực chiếu sâu vào bên trong, làm sáng rực cả lòng hang, chúng tạo nên cảnh sắc thật kỳ diệu và hiếm thấy.

Cửa sau của Hang Én.

Tháng 4 và tháng 5 là những tháng ấm áp, không quá nóng, đây là thời điểm du khách sẽ chứng kiến cảnh nhiều loài hoa rừng đua nở. Du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng những tầng mây, sương mù bên trong lòng hang.

Từ tháng 6 đến tháng 8 là những tháng mùa hè nóng, tuy nhiên hầu hết thời gian du khách di chuyển bên trong hang. Hang động có nhiệt độ dao động từ 22 đến 25 độ nên không có cảm giác nóng. Những tháng mùa hè thì du khách thoải mái bơi lội ở các con suối các hồ nước ngầm bên trong hang khi Thám hiểm Sơn Đoòng.

Mỗi mùa sẽ có những nét độc đáo riêng để cho du khách khám phá.