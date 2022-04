"Kỳ quái" dự án trang trí cầu hơn 1,5 tỷ đồng giữa lòng thành phố

Được biết, đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án trang trí cầu Đại An là Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà. Hạng mục có trị giá hơn 1,5 tỷ đồng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022).

Trao đổi với báo chí, ông Phan Xuân Hưng - Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà - cho biết, dự án trang trí cầu đang trong quá trình hoàn thiện.

Cây cầu nằm ở vị trí trung tâm TP Đông Hà.

"Các thanh inox mới được lắp ở 2 bên cầu Đại An sẽ có đèn ở mỗi đầu, nhưng hiện chưa xong. Khi được gắn đèn, ban đêm ánh sáng từ các thanh inox này sẽ hắt xuống mặt hồ Đại An, phía dưới lan can cũng sẽ lắp các bóng đèn khác, hắt ngược lên phía cầu. Ở 2 đầu cầu sẽ có 2 cột lớn, trên đó sẽ có 2 quả cầu ánh sáng và gắn hệ thống đèn led. Khi hoàn thành, hệ thống đèn này sẽ giúp cầu đẹp hơn vào ban đêm" - ông Hưng nói.