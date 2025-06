Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand.

Tối 17/6, tại thủ đô Wellington, New Zealand, trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (19/6/1975-19/6/2025).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters, Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton; Giáo sư Roberto Rabel, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam; nữ nghị sĩ gốc Việt Phạm Thị Ngọc Lan, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chính phủ và địa phương, doanh nghiệp, bạn bè New Zealand, các Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam qua các thời kỳ, đoàn ngoại giao tại Wellington, các hội, đoàn, bà con đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.