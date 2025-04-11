Kỷ niệm 50 năm thành lập, Apple chiêu đãi người hâm mộ bằng 'đại tiệc'

Apple đang chuẩn bị cho một trong những giai đoạn mang tính bước ngoặt nhất trong lịch sử của mình. Năm 2026, hãng sẽ tung ra chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn chỉnh, mở rộng sang các danh mục mới như thiết bị nhà thông minh, iPhone gập và kính thực tế tăng cường, trong khi phải đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý và thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo Bloomberg, dù Tòa án Mỹ gần đây cho phép Apple và Google tiếp tục duy trì thỏa thuận chia sẻ doanh thu tìm kiếm, làn sóng tìm kiếm bằng AI có thể làm lung lay khoản thu nhập hàng chục tỷ USD mà Apple nhận được hằng năm. Cùng lúc đó, chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đang đe dọa đẩy chi phí sản xuất tại Trung Quốc lên cao hơn nữa.