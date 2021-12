Kỷ lục thế giới mới: Bước đi trên dây ở độ cao... 1.900 mét

Your browser does not support the audio element.

Một người đàn ông Brazil 34 tuổi vừa phá kỷ lục thế giới khi bước đi trên dây giữa hai quả khinh khí cầu ở độ cao gần 1.900 mét (Ảnh: Daily Mail).

Anh Rafael Zugno Bridi (34 tuổi) đã thực hiện thử thách này tại thành phố Praia Grande, Brazil. Anh Bridi cho biết anh muốn bước đi giữa hai quả khinh khí cầu bởi anh muốn trải nghiệm cảm giác đỉnh cao của sự tự do và bồng bềnh giữa không trung:

"Tôi là người luôn bị lôi cuốn bởi những thử thách. Tôi thích những kế hoạch phức tạp, khó khăn, có sự tham gia của nhiều người và có sự dự phần của những yếu tố không thể kiểm soát được như thời tiết chẳng hạn. Tôi thích những kỷ lục khó phá vỡ, những thử thách mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể làm thất bại cả kế hoạch và dẫn tới những hậu quả không ngờ.

Sự tập trung chú ý của tôi sẽ phải phát huy cao độ để đảm bảo rằng mọi việc đều được tiến hành chính xác tới từng chi tiết. Mọi người tham gia vào kế hoạch đều cần phải giữ bình tĩnh và có sự tự tin. Sau khi mọi việc được thực hiện thành công, tất cả sẽ cảm nhận được một niềm vui không diễn tả nổi.