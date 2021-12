Kỷ luật loạt cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Your browser does not support the audio element.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông cáo kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận nhiều nội dung liên quan đến những sai phạm của tổ chức, cán bộ trên địa bàn. Trong đó, UBKT đã kỷ luật đối với một số cán bộ tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh này.

Nhiều cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk bị kỷ luật vì để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác (Ảnh: Uy Nguyễn).

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã kỷ luật khiển trách ông Lê Khắc Đức - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Krông Pắc, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục THADS tỉnh - đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Cục THADS tỉnh bổ nhiệm cán bộ và xét tuyển công chức các đợt từ năm 2012-2015 chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định.

Ông Tạ Ngọc Sáng - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh - nhận kỷ luật cảnh cáo.