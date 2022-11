Kỳ lạ người phụ nữ mọc sừng 'tiên' siêu hiếm trên cánh tay

Rơi xuống lò nung 720 độ C, người đàn ông thoát chết ngoạn mụcMột người đàn ông sau khi bị rơi xuống lò nung nhôm nóng chảy 720 độ C vẫn may mắn sống sót.

Hoàng Dung (lược dịch)